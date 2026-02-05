В Госдуме рассказали, как страны ЕС «побегут унижаться» перед Россией

Страны Европейского союза вскоре откажутся от финансовой поддержки Украины и попытаются наладить диалог с Россией. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, в итоге «все страны ЕС побегут унижаться перед РФ», так как у каждой из них есть свои мотивы для восстановления отношений.

«И вот это движение 24 стран, направленное на финансовую поддержку Украины, скоро развалится. Они будут отваливаться поочередно от этой группы, чтобы не давать деньги Киеву. Абсолютно понятно, что кредит Украине у них не получится возместить за счет наших замороженных средств», — уверен Чепа.

Он обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон уже ищет сближения с Россией, опасаясь быть обвиненным «во всех грехах», в том числе и в срыве мирного урегулирования.

«А вот эти мелкие страны, например Прибалтики, следуют за позицией более крупных государств, делают то, что им скажут», — констатировал Чепа.

Ранее на фоне проведения мирных переговоров с участием России, Украины и США в СМИ появилась информация, что главы государств и правительств европейских стран призывают руководство ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в процессе урегулирования российско-украинского конфликта.

Публично эту инициативу поддержали премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис. По их мнению, Украине необходима помощь «в этих очень жестких переговорах».