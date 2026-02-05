В России объяснили стремление Макрона возобновить диалог с Путиным

Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером объяснил стремление французского лидера Эммануэля Макрона возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, а также назвал возможные темы переговоров глав государств.

Ранее стало известно, что Макрон планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что на подготовку содержательной беседы потребуется несколько дней.

В последнее время Европу фактически отодвинули от переговорного процесса по Украине - он ведется между Москвой, Вашингтоном и Киевом. А Макрон претендует на роль одного из лидеров Европы, поэтому у него появилось желание актуализировать себя и вернуть Европу в переговоры. Вместе с тем Макрон противодействует политике [президента США Дональда] Трампа, который явным образом третирует Европу и показывает, что она не имеет субъектности. Но Макрон хочет доказать обратное, выступив с независимой инициативой диалога с РФ и показав себя «лидером объединенной Европы». Он хочет принять участие в решении проблем конфликта, в завершении боевых действий. Понятно, что для этого ему необходимо вступать в прямые контакты с Путиным. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

3 февраля дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн посетил в Москву для проведения переговоров с российскими официальными лицами, напомнил специалист.

«Это говорит о подготовке разговора или даже личной встречи Макрона и Путина. То есть в данном случае Европа хочет вернуться за стол переговоров по Украине. У дипломатов есть поговорка: «Если тебя нет за столом, значит ты в меню». И сейчас европейцы суетятся, так как не доверяют Трампу», - отметил политолог.

Калачев допустил, что в ходе предстоящих переговоров Путин и Макрон затронут не только вопросы урегулирования украинского конфликта, но и обсудят возможное восстановление экономического сотрудничества России и Европы.

«Для России важен не только вопрос территорий, но и то, что будет после конфликта. «За деревьями надо видеть лес». Поэтому, полагаю, стороны могут затронуть тему о снятии санкций, ведь ранее Европа была ключевым для России рынком. Да, товарооборот Китая и России превышает 200 млрд долларов, но в прошлом году он не вырос, а сократился. Кроме того, нужно отметить, что Китай всегда диверсифицирует своих поставщиков. Поэтому в настоящее время актуален вопрос о том, могут ли Россия и Европа вернуться к прагматичным торгово-экономическим отношениям. То есть, с одной стороны, есть тема Украины, и есть вопрос о том, что будет «после Украины». Допустим, конфликт завершится, но санкции то останутся. При этом по большому счету интерес к восстановлению связей есть обеих сторон. Это нужно и европейской, и российской экономике», - сказал аналитик.

Не менее важной темой в ходе разговора глав государств могут стать вопросы, связанные с международной безопасностью, добавил политолог.

«Понятно, что старый мировой порядок «приказал долго жить», поэтому здесь нужно вырабатывать новые правила и принципы взаимодействия. Полагаю, тут стороны будут двигаться от частного к общему – от украинского кризиса к возможности перезагрузки отношений», - заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уклонился от комментариев по поводу сообщений западных СМИ о недавнем визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в российскую столицу.