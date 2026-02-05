МИД России принял ответные меры на высылку российского дипломата из ФРГ

Россия высылает руководителя дипломатической миссии Германии в Москве в качестве ответных мер на действия Берлина.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

«Германской стороне заявлен решительный протест в связи с решением Правительства ФРГ от 22 января 2026 года об объявлении "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в ФРГ... Главе германской дипмиссии была вручена нота об объявлении "persona non grata" дипломатического сотрудника Посольства ФРГ в Москве в качестве симметричного ответа», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обвинения Германии в разведдеятельности против российского дипломата не имеют оснований и являются сфабрикованными.

22 января Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он якобы длительное время работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.