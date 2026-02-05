В Кремле не стали комментировать информацию о визите советника Макрона в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уклонился от комментариев по поводу сообщений западных СМИ о недавнем визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в российскую столицу. Об этом он заявил на конференц-колле с журналистами.

Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию, появившуюся в западных медиа. «Из чувства солидарности мы тоже не будем эту информацию ни подтверждать, ни опровергать», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что французские источники любят сливать информацию в СМИ.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн 3 февраля посещал Москву, где провел переговоры с представителями российской власти, в том числе с помощником президента Юрием Ушаковым. Якобы, главной задачей Бонна в Москве было донести до российской стороны позицию Парижа и ряда европейских столиц о том, что государства Европы должны быть вовлечены в выработку любых решений по вопросам европейской безопасности и не намерены «автоматически подписывать какие-либо соглашения» о прекращении конфликта на Украине.