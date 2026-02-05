В Кремле выразили сожаление в связи с завершением действия ДСНВ

В Кремле сожалеют в связи с завершением действия ДСНВ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к России и США с призывом заключить новое соглашение по ядерному оружию.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что впервые с 1972 года у России и США нет договоров о ядерном сдерживании.