В Кремле выразили сожаление в связи с завершением действия ДСНВ
В Кремле сожалеют в связи с завершением действия ДСНВ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к России и США с призывом заключить новое соглашение по ядерному оружию.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что впервые с 1972 года у России и США нет договоров о ядерном сдерживании.