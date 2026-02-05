В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

Сообщения о том, что советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву, говорят о том, что французский лидер пытается аккуратно найти контакты с Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Визит дипломата он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о визите советника Макрона в Москву. По информации Reuters, Эммануэль Бонн 3 февраля якобы нанес визит в Москву, чтобы встретиться с официальными лицами России. При этом в Елисейском дворце не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

«Макрон пытается аккуратно найти контакты с Москвой. Скорее всего, цель этих контактов — это проблемы внутри Франции. Макрон очень опасается, что французы назовут его разрушителем мирного соглашения и сторонником войны, который бездумно тратил деньги французских налогоплательщиков, и ему много чего могут предъявить. Это грозит ему не только потерей власти, но и дальнейшими политическими преследованиями», — поделился депутат.

По мнению парламентария, французский лидер прекрасно все это понимает и поэтому ищет пути какой-то реабилитации в глазах населения.

Дипломатический советник французского лидера якобы посетил Москву с целью убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в процессе урегулирования конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, в ходе визита Бонн провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым.