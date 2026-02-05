Раскрыто требование России по Донбассу

Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным», — рассказал собеседник агентства.

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Стороны обсудят экономическим вопросы, территории и механизм прекращения огня.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытки Европы помешать переговорам по Украине могут быть индикатором того, что в мирном процессе есть прогресс.