Дмитриев ответил на вопрос о прогрессе по мирным соглашениям с Украиной

Попытки стран Евросоюза (ЕС) сорвать достижение мирного соглашения по Украине являются индикатором прогресса в переговорах.
Таким мнением поделился с журналистами RT спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть», — сказал он перед началом второго дня переговоров в Абу-Даби.