$76.9191.11

Дмитриев: попытки ЕС сорвать мир на Украине — индикатор прогресса в переговорах

Газета.Ruиещё 3

Попытки стран Евросоюза (ЕС) сорвать достижение мирного соглашения по Украине являются индикатором прогресса в переговорах.

Дмитриев ответил на вопрос о прогрессе по мирным соглашениям с Украиной
© РИА Новости

Таким мнением поделился с журналистами RT спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть», — сказал он перед началом второго дня переговоров в Абу-Даби.