Дмитриев ответил на вопрос о прогрессе по мирным соглашениям с Украиной

Попытки стран Евросоюза (ЕС) сорвать достижение мирного соглашения по Украине являются индикатором прогресса в переговорах.

Таким мнением поделился с журналистами RT спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.