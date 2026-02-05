Обвинения в якобы слабости России противоречат риторике самой Европы и ее нарративу о начале вооруженного конфликта в 2030 году. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Взгляните на аргументы, которые мы слышим от европейцев: "Россия ослабла", "Россия еле-еле продвигается по украинской территории", "Россия захватывает в день по чайной ложке этой земли", "у России ничего не получается», «пятый год войны», «огромные потери" (...) При этом они тут же без какой-либо "прокладки" перекидывают "мостик" к тому, что поэтому надо готовиться к нападению России на них», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также посоветовал европейским политикам «поэлегантнее» и с большим воображением «вправлять мозги» своим избирателям. Он подчеркнул, что подобная дезинформация со стороны Запада противоречит базовым фактам и историческим событиями.

Ранее Лавров обратил внимание, что заявления США о якобы возможности инвестиционного сотрудничества с Россией «не вяжутся» с реальными действиями Вашингтона. Он указал, что США вводят антироссийские санкции в ответ на готовность Москвы к американскому плану по урегулированию украинского конфликта, вытесняют из Венесуэлы российские компании, вводят пошлины против покупателей российской нефти и называют Кубу угрозой из-за России