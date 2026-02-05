Власти Фарерских островов изменили позицию по санкциям в отношении России. Посол в Дании Владимир Барбин в интервью РИА Новости заявил, что это не останется незамеченным Москвой.

В публикации говорится, что парламент Фарерских островов ранее поддержал введение с 1 января санкций в отношении российских рыбопромышленных компаний. Посол отметил, что теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против страны и ее компаний.

Барбин дополнил, что такое изменение позиций по вопросам отношений с Россией не останется незамеченным.

Тем временем в Китае рассказали о сюрпризе от президента России Владимира Путина для Европы во время подготовки нового пакета санкций.