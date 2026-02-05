Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас, обвинившей Россию в нападении «по меньшей мере на 19 стран» за последнее столетие, обратиться к врачу. Об этом он написал 5 февраля в своем канале в МАХ.

По его словам глава евродипломатии вновь выступает с заявлениями, противоречащими здравому смыслу и историческим фактам. Так, она обвинила Россию в нападении «за последние 100 лет по меньшей мере на 19 стран, на некоторые из них — по три или четыре раза», но список этих стран не представила.

«Потому что его не существует. Наша страна никогда войн не начинала. Она их заканчивает. И дочери члена КПСС, государственного деятеля Эстонской ССР и суверенной Эстонии, коей является Каллас, стоило бы это знать», — подчеркнул Володин.

Поэтому он предположил, что глава евродипломатии плохо учила историю в школе или же и вовсе прогуливала, так как должностное положение ее отца, который сделал карьеру в партийных органах КПСС и со временем стал народным депутатом Верховного Совета СССР, ей это позволяло.

«Пытаясь откреститься от такого прошлого своих родителей, Каллас показывает себя борцом с Россией. Отсюда, наверное, ее многолетние выдуманные рассказы о жуткой советской оккупации Эстонии», — отметил председатель Госдумы.

К таким выдумкам он отнес и сегодняшние заявления о нападении нашей страны на другие государства, и о вине СССР в эстонской коррупции, а также призывы к еще большим санкциям в отношении России.