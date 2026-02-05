После проведения США операции по захвату в Каракасе президента Николаса Мадуро российские компании начали откровенно вытеснять из Венесуэлы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции и привезены в США. После чего Вашингтон потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании, а также отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

«И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», - заявил Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT.

Напомним, что президент США Дональд оправдал действия в Венесуэле тем, что оттуда по морю ввозились на американскую территорию большие объемы наркотиков.