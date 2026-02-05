Лавров прокомментировал обострение отношений США и Ирана

России небезразлично то, что происходит на Ближнем Востоке и как развивается ситуация вокруг Ирана. Об этом в интервью Рику Санчесу для телеканала RT заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва «не навязывается в помощники Ирану, Израилю и США», но в ходе контактов с ними обсуждает ситуацию, которая сложилась в регионе.

«Тем более, что она взрывоопасна не только в отношении самого Ирана, но и в отношении всего Ближнего и Среднего Востока. Там слишком много мин замедленного действия, которые только и ждут, чтобы на них наступили неуклюжей ногой», - заявил Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Иран является близким партнером и соседом России, и Москва «готова предложить свои услуги в том, что касается вклада в выполнение договоренности, когда она будет достигнута».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану ракетными ударами. А СМИ отмечали, что американский лидер рассматривает возможность военного воздействия, так как предварительные переговоры об ограничении ядерной программы Ирана не принесли результатов.

В свою очередь высокопоставленный представитель КСИР предупредил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив в случае нападения США. Иранские моряки уже провели военные учения на стратегически важном водном пути.