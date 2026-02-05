Лавров: РФ не навязывается в посредники в урегулировании на Ближнем Востоке

Россия не навязывается Израилю, Ирану или США в посредники для урегулирования осложнений на Ближнем Востоке, но обсуждает это в своих контактах со странами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.

Министр сказал, в частности: "В настоящее время мы не навязываем себя в качестве посредников Израилю, Ирану или Соединенным Штатам. В наших контактах с ними мы просто обсуждаем эту ситуацию".

Что касается Ирана, то, по словам Лаврова, эта страна является близким партнером России и то, как развивается нынешняя ситуация с осложнением на Ближнем Востоке, РФ небезразлично.