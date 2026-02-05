Медведев прокомментировал похищение Мадуро

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро разнузданным актом нарушения международного права.

«Открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели: заполучить Западное полушарие в своё исключительное владение. Причем получить не только фактический контроль... но и закрепить «приобретения» de jure», — написал он в колонке для РИА Новости.

По словам российского политика, это «циничный вызов для всей системы международных отношений».

Аргентинский судья Себастьян Рамос ранее отправил запрос в США для экстрадиции Мадуро.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что похищение Соединёнными Штатами Мадуро и возможные решения суда США в отношении него незаконны.