Президент Франции Эммануэль Макрон пытается наладить отношения с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за миротворца и спасти свою политическую карьеру. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе эфира на видеохостинге YouTube, передают «Известия».

Он отметил, что нынешний французский президент сосредоточен на поиске отвлекающей темы — такой, которая могла бы сместить общественное внимание с его напряженных отношений с Маском и с упоминаниями в документах, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми.

По словам Филиппо, Франции следовало бы тщательно изучить возможные связи Макрона с этим человеком.

«А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину», — отметил Филиппо.

Ранее Макрон заявил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Он добавил, что идет подготовка к будущим дискуссиям об окончании конфликта по линии «коалиции желающих» в рамках выработки гарантий безопасности для Украины.