Дмитриев предложил проверить Туска на родство с Эпштейном

Премьера Польши Дональда Туска нужно проверить на родство со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отреагировал на высказывания Туска касательно контактов Эпштейна с Москвой, передает РИА «Новости».

Глава РФПИ призвал выяснить, не является ли польский политик тайным родственником скандального американского финансиста.

«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» – сыронизировал Дмитриев.

Ранее в Польше уволили четырех начальников отделов польской спецслужбы (службы охраны государства) после угона в сентябре автомобиля Lexus жены Туска Малгожаты.

Напомним, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (иноагент) упоминается в материалах по делу Эпштейна. В этих же материалах содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.