Названа цель визита дипломатического советника Макрона в Москву

Эммануэль Бонн, дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона, посетил Москву для встречи с российскими официальными лицами, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что цель визита — диалог по ключевым вопросам, прежде всего, по урегулированию на Украине.

Кроме того, два дипломата рассказали, что союзники были проинформированы об инициативе и что Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, помощником президента России Владимира Путина.

Ранее Макрон сообщил,что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с российским лидером.

«Он [Путин] готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне», — уточнил глава Франции.

По его словам, важно, чтобы европейцы восстановили с Москвой свои собственные каналы обсуждения.