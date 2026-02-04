Гладков застрял в лифте во время ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что накануне он застрял в лифте во время ракетной опасности в Белгороде. Об этом сообщает РБК.

По словам Гладкова, это произошло в момент нарушения электроснабжения в Белгороде. Он объяснил, что в момент ракетной опасности спешил на совещание, но ему помешало отключение электричества. Впрочем, губернатор не опоздал на встречу — его оперативно освободили аварийные службы.

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытаться понять, когда приедет бригада», — заявил он.

Ранее Гладков заявил о массированном ракетном обстреле Белгорода, в результате которого была нарушена работа энергосистемы города.