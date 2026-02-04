В МИД РФ сделали заявление о ситуации с ДСНВ

Москва исходит из того, что стороны ДСНВ больше не связаны обязательствами и симметричными декларациями, а также центральными количественными показателями по ДСНВ, пишет пресс-служба МИД России на официальном сайте.

Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ -3) истекает 5 февраля 2026 года.

«ДСНВ в целом выполнял свои основные функции. Заключение Договора и годы его первоначально успешного осуществления содействовали дестимулированию гонки стратегических вооружений, позволив предпринять значительные сокращения СНВ в арсеналах сторон», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили, что 22 сентября 2025 года президентом РФ Владимиром Путиным была публично выдвинута инициатива о взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения.

Вместе с тем, отметили в пресс-службе, какая-либо формализованная официальная реакция США на российскую инициативу по двусторонним каналам так и не была получена.

«В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», — разъяснили в МИД.

Москва при этом намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере, констатировали в министерстве.