В ходе своих содержательных переговоров президент России Владимир Путин и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества стран. Также политики подтвердили намерения дальше развивать связи в экономике, включая энергетический сегмент. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что в 2025 году главы двух государств общались часто и плодотворно, и подобные контакты продолжатся с «не меньшей интенсивностью». Также Ушаков подчеркнул, что в середине июля Москва и Пекин отметят 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

— Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период, — высказался помощник президента России.

По его словам, российская и китайская стороны согласованно действуют на мировой арене и выступают за равноправное сотрудничество на основе международного права, передает РИА Новости.

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом

Во время беседы с Си Цзиньпинем по видеосвязи преддверии китайского Нового года Владимир Путин отметил, что объем товарооборота России и КНР уже три года подряд превышает 200 миллиардов долларов. Кроме того, китайский лидер пригласил российского коллегу с официальным визитом в страну, и Путин принял это предложение.