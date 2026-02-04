Лавров оценил сочетание Зеленского с совестью

Президент Украины Владимир Зеленский думает исключительно о своем выживании.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«После разговора с [генсеком НАТО Марком] Рютте Зеленский сказал, что готов идти на компромиссы, но Россия тоже должна быть готова к компромиссам. И это откровенное заявление, думаю. По-моему, совесть и Зеленский плохо сочетаются. Он не думает ни о чем, кроме своего собственного выживания», — сообщил глава МИД.

Лавров также выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине будет означать конец политической карьеры Зеленского.

Министр иностранных дел РФ вместе с тем подчеркнул, что Россия ни разу не меняла свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва всегда была заинтересована в дипломатическом решении.