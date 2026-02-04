$76.9191.11

Лавров назвал виновных в подрыве итогов Анкориджа

Lenta.ru

Россия на переговорах в Анкоридже фактически согласилась на мирный план Соединенных Штатов, однако после этого европейские страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским решили пересмотреть существующие договоренности.

© Global Look Press

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.

«Мы сказали, что это был непростой для нас ход, но мы готовы на предложения США с учетом элементов компромисса. Мы, по сути, приняли их предложения... А Европа тут же бросилась в Вашингтон вместе с Зеленским и стала переделывать инициативу Соединенных Штатов, уже одобренную президентом Путиным». –– сказал дипломат.

При этом глава МИД подчеркнул, что готовность российского лидера к дипломатическому урегулированию украинского конфликта по-прежнему сохраняется.

Ранее корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X сообщил, что в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.