Лавров прокомментировал трехсторонние переговоры в ОАЭ

Высказывания представителей украинской делегации на переговорах в Абу-Даби, основанные на идеях, озвученных накануне в Киеве генсеком НАТО Марком Рютте, покажут, что Владимир Зеленский не желает мира, рассказал журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

По данным агентства, во вторник, 3 февраля, глава альянса пообещал направить на Украину вооруженные силы стран НАТО сразу после заключения мирного соглашения.

Лавров заметил, что не знает, с какими предложениями украинская сторона выступит в Абу-Даби. Он добавил, что обсудил с членами российской делегации инициативы, о которых говорил Рютте.

«И если украинцы с этим отправились в Абу-Даби, думаю, это лишь дополнительная причина считать, что Зеленскому не нужен мир», — разъяснил министр.

Глава ведомства заметил, что мир не нужен украинскому лидеру, заключение сделки будет означать конец карьеры политика.

Лавров констатировал, что совесть и Зеленский сочетаются плохо, он ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании.