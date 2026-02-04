В Крыму оценили слова Рютте о размещении войск на Украине

Высказывания генсека НАТО Марка Рютте о возможном размещении на Украине иностранных контингентов вслед за подписанием мирного соглашения подтверждают, что этот альянс не желает мира для Киева, предположил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 3 февраля, генсек блока рассказал в ходе выступления в Верховной раде, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.

«Россия много раз заявляла, при каких условиях возможен мир. Слова генсека подтверждают нежелание мира. В НАТО не хотят мира, поэтому и делают такие вбросы, зная, что такие условия неприемлемы для нас», — отметил Константинов.

Глава парламента напомнил, что спецоперация на Украине началась, чтобы в том числе отодвинуть войска НАТО от российских границ и не допустить расширения альянса на восток.

«В НАТО это знают и все-равно делают провокационные заявления», — резюмировал политик.

В России ответили на заявление Рютте о размещении войск НАТО на Украине

В МИД РФ ранее неоднократно предупреждали, что любой сценарий размещения войск государств-членов блока на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.