Лавров раскрыл, какое событие положит конец карьере Зеленского

Любой маломальский мир на Украине будет означать конец политической карьеры Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT, приуроченное ко Дню Дипломатического работника.

Лавров отметил, что не знает, что предложат российской делегации на переговорах в Абу-Даби, но если речь будет идти о тех самых «гарантиях безопасности», о которых рассуждает генсек НАТО Марк Рютте, то никакого мира Зеленскому не надо.

«Любой мир маломальски честный и понятный, будет означать конец его политической карьеры, а может быть и не только политической карьеры», — сказал глава МИД в беседе с Риком Санчесом.

Лавров ответил на призыв Зеленского убивать 50 тысяч российских солдат в месяц

В ОАЭ 4 февраля стартовал новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине.