Политолог оценил заявление главы дипслужбы ЕС о войне с Россией

Политолог Вадим Трухачев в разговоре с Рамблером оценил заявление генерального секретаря дипломатической службы Евросоюза Белены Мартинес Карбонель о том, что Европа находится в состоянии войны с Россией.

«Мы уже находимся в состоянии войны с Россией… Если говорить о войне с мобилизацией граждан европейских стран и их участием в боях на фронтах, я предпочитаю думать, что этого не произойдет», — сказала ранее Карбонель в интервью изданию El Pais. Чиновница отметила, что Евросоюз, по ее мнению, пока не движется к войне «с мобилизацией европейских граждан, сражающихся на фронтах».

Кто вообще такая эта Карбонель? Это чиновник второго уровня, поэтому ее заявления даже не стоит рассматривать. О том, что Россия является прямым противником Европы, говорится в специальном документе ЕС, написанном еще 2021 году, еще до начала СВО. А стратегические документы всегда стоят выше заявлений чиновников, тем более второсортных, чьи имена практически неизвестны. Поэтому эта «никто» просто сказала прописную истину, записанную в стратегических документах Евросоюза. Ничего нового в этом заявлении нет. Отвечать здесь нужно на поле боя. Вот и все. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

Ранее заявление Карбонель о находящейся в состоянии войны с Россией Европе прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова.