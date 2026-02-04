Путин освободил Иванова от должности своего спецпредставителя

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

© Вечерняя Москва

Соответствующий указ, подписанный главой государства, в среду, 4 февраля, появился на сайте официального опубликования правовых актов.

— Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, — говорится в документе.

Причина кадровой перестановки не уточняется.

В конце декабря Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Перед этим глава государства освободил Краснова от должности генпрокурора в связи с назначением на новую должность.

Путин освободил Филатова от должности начальника Управления по приграничному сотрудничеству

После этого Совет Федерации назначил Краснова на должность председателя ВС России 24 сентября. Он будет работать на посту шесть лет по предложению российского лидера Путина. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».