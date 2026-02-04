Захарова назвала условие для восстановления отношений с Финляндией

Подвижки в отношениях с Финляндией невозможны без фундаментального пересмотра антироссийского курса Хельсинки, разъяснила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в последние месяцы власти Финляндии неоднократно высказывались о возможности и, более того, необходимости нормализации отношений с Россией в среднесрочной — «не через десятилетия» — перспективе.

«Россия никогда не отказывалась от честного диалога с любыми государствами, в том числе теми, которыми управляют недружественные правительства», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что Москва никогда никого не отменяет, не унижает, не использует националистическую риторику. Она добавила, что Россия всегда готова работать на принципах равноправия, добрососедства, взаимной выгоды.

Захарова назвала предложение президента Финляндии "фестивалем абсурдистики"

По ее словам, в случае Финляндии подобное конструктивное настроение сегодня явно не прослеживается.

«Вряд ли какие-либо подвижки возможны без фундаментальных изменений русофобского внешнеполитического и международных приоритетов финских властей», — уточнила Захарова.

Представитель МИД констатировала, что Москва не видит никаких практических шагов Финляндии по нормализации отношений с Россией, «Хельсинки поступает наоборот».