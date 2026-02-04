О чем говорят в Госдуме сегодня: нелегальные стоматологии и меры против хулиганящих детей

В Госдуме отреагировали на нарушения в сфере стоматологических услуг, оценили обращение Эстонии в УЕФА и предложили вариант решения проблемы с хулиганством в школах. О чем еще говорили российские парламентарии 4 февраля — в материале «Рамблера».

Нелегальные стоматологии

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на фоне появления статистки о росте числа нелегальных стоматологий потребовал усиления контроля за сферой стоматологических услуг. Его слова приводит News.ru.

По мнению парламентария, в условиях отсутствия системного контроля со стороны государственных органов «прибыль извлекается любой ценой, даже ценой здоровья пациентов».

«Направлю соответствующий запрос в правительство РФ и Генеральную прокуратуру по этому поводу», — заявил Куринный.

Обращение Эстонии в УЕФА

Обращение Эстонии в УЕФА с требованием прекратить выплаты российским клубам вряд ли является личным мнением страны, ее «кто-то об этом попросил», возможно, Украина. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, особое удивление вызывает то, что обращение подписали 28 эстонских клубов.

«Это не самая футбольная страна. Конечно, их кто-то спровоцировал, это однозначно политическая акция, направленная на то, чтобы окончательно подорвать отношения со своим соседом», — уверен Свищев.

Причина вспышки агрессии в школах

Участившиеся случаи нападения в школах являются «тревожным симптомом» системного кризиса в сфере образования и итогом провала профилактической работы. Об этом рассказала News.ru член президиума КПРФ, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот.

«Мы видим подростковую агрессию, публичные анонсы насилия в соцсетях и отсутствие своевременной реакции со стороны школы, психологических служб, органов профилактики. Формальные отчеты подменили реальную работу с детьми, оказавшимися в кризисе», — уверена Дробот.

Меры против хулиганящих детей

Родители должны нести ответственность за поведение своих детей, а хулиганов стоит направлять в специализированные школы для трудновоспитуемых. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий уверен, что в нормальной семье «никогда в жизни ребенок не будет хулиганить» и именно поэтому родители несут ответственность за поведение своего отпрыска. В случае же возникновения проблем семья должна быть на контроле.

«Ребенка необходимо определять на учет в детскую комнату полиции. Кроме того, возвращать хулигана нужно уже в школы усиленного типа для трудновоспитуемых», — высказался Милонов.

Изменения на рынке труда

Поколение Z тщательно следит за соблюдением своих трудовых прав, их запросы о комфорте заставляют работодателей относиться внимательнее к этому параметру, однако угрозы рынку труда не создают. Такое мнение высказал News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По его словам то, что зумеры ценят личное время и пространство — правильная и хорошая черта.

«Рисков для рынка труда зумеры не несут. Вакансии закрываются без проблем, повода для волнений нет. (…) Их самосознательность радует», — заметил Толмачев.

Ранее эксперты отметили, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к резкому росту увольнений, однако серьезно трансформирует рынок труда и потребует масштабного переобучения кадров. При этом, по их словам, новейшие технологии помогут решить проблему дефицита специалистов в таких сферах, как торговля, IT, финансы, наука, образование и культура.