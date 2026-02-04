Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Китайский лидер Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина с официальным визитом в Китай.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Председатель Си пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было принято. Сроки и детали будут согласованы дополнительно, — цитирует его ТАСС.

Путин поговорил по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года. Он подчеркнул устойчивое и последовательное развитие отношений между Москвой и Пекином.

До этого российский лидер заявлял, что самое важное в отношениях между Москвой и Пекином — практика «реальной совместной работы по всем направлениям».

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщил, что лидеры активно общаются и планируют продолжать этот диалог на регулярной основе в текущем году.

1 декабря 2025 года Путин также подписал указ, устанавливающий временный порядок въезда и выезда для граждан Китая. Документ вводит безвизовый режим между странами до 14 сентября 2026 года.