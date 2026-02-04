Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина
США до сих пор не ответили на предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ так и не поступил», — указал представитель Кремля.