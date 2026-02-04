$76.9890.72

Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

Lenta.ru

США до сих пор не ответили на предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

© РИА Новости

Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ так и не поступил», — указал представитель Кремля.