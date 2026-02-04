МИД России оценил идею НАТО направить войска на Украину

Войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России, если они появятся на Украине.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия неоднократно заявляла, что размещение войск стран Запада на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу безопасности нашей страны. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — напомнила дипломат.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО, которые дадут свое согласие, сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Он добавил, что остальные члены альянса будут помогать Киеву «другим способом».

1 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что присутствие иностранных воинских контингентов на территории Украины неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что безопасность Киева может быть обеспечена только в том случае, если Москва будет уверена, что территория Украины не используется для создания угрозы России.