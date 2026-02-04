Видеоконференция Путина и Си Цзиньпина: главные заявления лидеров

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин 4 февраля провели переговоры в формате видеоконференции. Во время встречи российский лидер заявил, что для отношений Москвы и Пекина «любое время года - весна», сообщается на сайте Кремля.

Заявления Путина

В начале встречи президент РФ подчеркнул, что отношения России и Китая остаются прочными «вне зависимости от международной конъюнктуры». Путин заявил, что «всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие стран носят образцовый характер».

Российский лидер заверил Си в твердой поддержке Россией совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности обеих стран, их социально-экономического процветания и права на выбор собственного пути развития.

Путин сообщил, что уже третий год подряд товарооборот России и Китая «с солидным запасом» преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов. Россия остается в лидерах по поставкам энергоресурсов в КНР. Объём торговли сельхозпродукцией вырос более чем на 20 процентов.

Президент РФ отметил, что на днях в Москве и других российских городах снова широко отпразднуют китайский Новый год. Он указал, что в России проходят обучение более 56 тысяч китайских студентов, а в Китае - свыше 21 тысячи российских.

Путин также выразил признательность Си за введение безвизового режима. Президент России подчеркнул, что это способствует росту деловых и гуманитарных контактов.

«В условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам», - заявил Путин.

Заявления Си Цзиньпина

Си указал, что их с Путиным переговоры проходят в Личунь, начало весны по лунному календарю. Глава Китая подчеркнул, что в этот «весьма символический день» они с президентом РФ обсудят «новый грандиозный план развития двусторонних отношений».

По мнению Си, отношения России и Китая вступают в новый этап развития. Он указал на готовность стран решительно отстаивать итоги Второй мировой войны и международную справедливость.

Глава Китая заявил, что двустороннее торговое сотрудничество стран динамично и стабильно развивается, а культурно-гуманитарное сотрудничество вышло на «новую высоту».