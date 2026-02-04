Москва признательна Вашингтону за усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя позицию России по украинскому кризису, сообщает РИА Новости.

«Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров, и которым мы признательны за их усилия», — сказал представитель Кремля.

Ранее источник агентства ТАСС отметил, что переговоры по урегулированию конфликта при участии России, Украины и США, проходящие в столице ОАЭ Абу-Даби, ведутся с пониманием о невозможности вступления Украины в НАТО.