Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом

В ходе видеопереговоров председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал президента России Владимира Путина «дорогим другом».

Во время переговоров по видеосвязи председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину со словами: «Уважаемый господин президент Путин, мой старинный дорогой друг. Очень рад с вами встретиться в начале нового года», передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин особо отметил, что отношения России и Китая вступают в новый этап развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны. Лидеры России и Китая начали совместную видеоконференцию.