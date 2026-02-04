Меры безопасности усилили у российского посольства в Абу-Даби

Меры безопасности усилили у здания российского посольства в Абу-Даби накануне нового раунда переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

© Московский Комсомолец

В среду, 4 февраля, в столице ОАЭ стартуют двухдневные переговоры представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта. Сейчас у дипмиссии дежурит вооружённая охрана.

При этом в самом посольстве заявили, что учреждение работает в обычном режиме. Консульский отдел также ведёт приём граждан в штатном порядке.

Это уже вторая встреча трёхсторонней рабочей группы по безопасности. Первые переговоры прошли в Абу-Даби 23-24 января.