В России высказались о переговорах на фоне заявлений о размещении войск НАТО на Украине
На фоне заявлений об отправке войск НАТО на Украину переговоры по урегулированию конфликта, которые состоятся 4 февраля в Абу-Даби, будут крайне тяжелыми.
Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» член Совета Федерации, председатель международного комитета Григорий Карасин.
По его словам, быстрых результатов от предстоящих переговоров ожидать не следует.
Ранее в Кремле раскрыли состав делегации России на новых переговорах с Украиной. Ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.