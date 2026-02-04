Медведчук предупредил о срыве мира из-за планов НАТО по Украине

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном присутствии западных войск на Украине после подписания мирного соглашения фактически делает такие договорённости невозможными. С таким мнением выступил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он указал, что размещение войск стран НАТО на украинской территории после окончания конфликта противоречит интересам безопасности Российской Федерации и потому не может быть принято Москвой. В этих условиях, по его оценке, достижение полноценного мирного соглашения исключено.

Медведчук считает, что подобная позиция западных стран ведёт к затяжной неопределённости, когда конфликт формально не завершается, но и мира не наступает. Такая модель, по его мнению, чревата ростом хаоса и нестабильности.

Политик подчеркнул, что подобный подход не создаёт условий ни для деэскалации, ни для устойчивого политического урегулирования, а лишь усугубляет ситуацию вокруг Украины.