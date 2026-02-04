Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова президента России Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе, комментируя публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, напомнила слова президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе, комментируя новые материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает радио Sputnik.

Дипломат отметила, что в документах фигурируют имена многих известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов и ученых.

«Люди изнутри этой клоаки и рекрутировались на соответствующие посты в этом самом западном сообществе», – заявила Захарова.

Она призвала обратить внимание на интервью Путина, в котором он говорит о завершении «бала вампиров» на Западе.

По словам Захаровой, западные элиты формировались в «клоаках» и «болотах», а «много лет выбирали худших из худших». Она подчеркнула, что Россия сейчас восстанавливает примат традиционных ценностей и делает ставку на выбор лучших из лучших.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами», но теперь они должны понять, что «бал вампиров заканчивается».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изучение документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых фактов.

Министерство юстиции США опубликовало 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна и ввело возрастные ограничения на доступ к материалам.

В числе опубликованных материалов обнаружили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей, сделанных на частном острове финансиста.

Илон Маск заявил о необходимости ареста хотя бы одного клиента скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.