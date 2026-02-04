Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил генсеку ООН Антониу Гутеррешу связаться с крымскими властями для получения информации о законности референдума 2014 года и праве жителей полуострова на самоопределение.

© Igor Mota/Zuma/TACC

Константинов заявил: «Генсек ООН, прежде чем делать столь громкие заявления по Крыму, может позвонить нам. Мы бы предоставили ему и правовому управлению ООН всю необходимую информацию о законности проведенного в 2014 году референдума и праве крымчан на самоопределение, обеспечив должное правовое сопровождение», передает РИА «Новости».

По словам Константинова, жители Крыма и Донбасса действовали в рамках международного права, потому что после событий в Киеве им угрожало физическое уничтожение со стороны украинских властей. Он также отметил, что крымчане провели референдум максимально легитимно и строго следовали нормам международного права.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров направил запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения, по его мнению, не применим к Крыму и Донбассу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем и выразил серьезную озабоченность по поводу его недавних высказываний о Крыме и Донбассе.