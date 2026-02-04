В Госдуму внесут законопроект об адаптивном больничном

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов анонсировал скорое внесение в парламент законопроекта об «адаптивном больничном», который позволит заболевшим сотрудникам выполнять свои обязанности удалённо.

Парламентарий пояснил, что инициатива предполагает гибкий подход к оформлению временной нетрудоспособности. Если болезнь не является опасной и не препятствует выполнению трудовых функций, работнику могут предложить не уходить на полный больничный, а перейти на особый режим.

«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — заявил Нилов в интервью ТАСС.

Согласно документу, Трудовой кодекс России предлагается дополнить новой статьёй «Временный адаптивный режим труда». Она предусматривает возможность для заболевших или травмированных сотрудников работать дистанционно без оформления стандартного листка нетрудоспособности.

Ранее директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что размер оплаты больничного определяется страховым стажем и официальным заработком сотрудника.