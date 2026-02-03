Захарова прокомментировала фотографию посла ЕС на Украине, ночевавшей в ванной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фотографию посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, которая ночевала в ванной комнате из-за обстрелов.

© Московский Комсомолец

В своём Telegram-канале Захарова назвала это «неэротической фотографией половой жизни» дипломата и напомнила, что Россия много лет призывала ЕС обратить внимание на жизнь мирных жителей Донбасса, годами вынужденных скрываться в подвалах и гибнувших под обстрелами. По её словам, ЕС не хотел слушать и «смеялся над страданиями людей».

Захарова добавила, что Матернова не смогла передать весь ужас жизни под бомбёжками, отчасти из-за слишком комфортной обстановки, и посоветовала ей поблагодарить своё начальство в Брюсселе за спонсирование конфликта и попросить «выделить ещё пару сотен миллиардов маньякам на Банковой».