Захарова рассказала, по какому принципу отбирают руководителей на Западе

Когда речь заходит о политической деятельности или назначениях на значимые госдолжности, то, как правило, превалирует принцип соревновательности, позволяющей выявить наилучшего кандидата, того, кто выигрывает эту конкуренцию. Однако Европа нынешнего образца развивается в совершенно противоположной парадигме, по пути интеллектуальной и нравственной деградации. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.

"Уже примерно года три я понимаю, что самое абсурдное, что я вижу, это - не фейки. Как правило, это реально то, что они (европейские лидеры - прим. "РГ") говорят. Про разворот на 360 градусов, прекрасный сад. Вот сейчас в Давосе представитель высшего руководства Бельгии сказал, что им придется выбирать кем быть: веселыми вассалами или несчастными рабами, - сказала Захарова. - Это Западная Европа. Люди, которые позиционировали себя, как светочи демократии, как апологеты свободы и свободы слова непосредственно, выбирают между тем - быть им вассалами или рабами".

Происходящие метаморфозы европейского руководства она охарактеризовала, как "отрицательную или негативную или анти-селекцию".

"Здесь (в Европе - прим. "РГ") как будто наоборот. Как будто селекция предполагает поиск людей, которые меньше знают, хуже себя ведут, отвратительнее общаются с окружающими <…>, - отметила представитель МИД. - Эта негативная или анти-селекция, очевидно, есть. Она и причина этих чудовищных заявлений и действий, которые мы наблюдаем. Почему? Это системная работа, которую с ними или над ними проводили в виде эксперимента".

Согласно Захаровой, дело финансиста Джеффри Эпштейна, чью его деятельность она назвала "чудовищной работой по развращению людей", является одним из доказательств морального падения западного общества.