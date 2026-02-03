Захарова рассказала, по какому принципу отбирают руководителей на Западе
Когда речь заходит о политической деятельности или назначениях на значимые госдолжности, то, как правило, превалирует принцип соревновательности, позволяющей выявить наилучшего кандидата, того, кто выигрывает эту конкуренцию. Однако Европа нынешнего образца развивается в совершенно противоположной парадигме, по пути интеллектуальной и нравственной деградации. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.
"Уже примерно года три я понимаю, что самое абсурдное, что я вижу, это - не фейки. Как правило, это реально то, что они (европейские лидеры - прим. "РГ") говорят. Про разворот на 360 градусов, прекрасный сад. Вот сейчас в Давосе представитель высшего руководства Бельгии сказал, что им придется выбирать кем быть: веселыми вассалами или несчастными рабами, - сказала Захарова. - Это Западная Европа. Люди, которые позиционировали себя, как светочи демократии, как апологеты свободы и свободы слова непосредственно, выбирают между тем - быть им вассалами или рабами".
Происходящие метаморфозы европейского руководства она охарактеризовала, как "отрицательную или негативную или анти-селекцию".
"Здесь (в Европе - прим. "РГ") как будто наоборот. Как будто селекция предполагает поиск людей, которые меньше знают, хуже себя ведут, отвратительнее общаются с окружающими <…>, - отметила представитель МИД. - Эта негативная или анти-селекция, очевидно, есть. Она и причина этих чудовищных заявлений и действий, которые мы наблюдаем. Почему? Это системная работа, которую с ними или над ними проводили в виде эксперимента".
Согласно Захаровой, дело финансиста Джеффри Эпштейна, чью его деятельность она назвала "чудовищной работой по развращению людей", является одним из доказательств морального падения западного общества.
"Это абсолютная деградация. Но только это сознательная деградация неких групп, неких элит", - добавила представитель МИД РФ.