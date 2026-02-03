В Кремле заявили важности контакта с США в рамках G20

Комиссия по обеспечению участия России в G20 отметила важность координации с американским председательством. Об этом сообщили на сайте Кремля.

© Газета.Ru

«Отмечена важность скоординированной, конструктивной работы в G20 в плотном контакте с американским председательством и во взаимодействии с партнерами по БРИКС», — говорится в сообщении.

3 февраля представитель президента России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш провела заседание Межведомственной комиссии по обеспечению участия Российской Федерации в «Группе двадцати» с участием руководящего состава профильных российских министерств и ведомств.

Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30‑31 октября 2026 года. В свою очередь посол МИД РФ Марат Бердыев добавил, что Россия готовится к саммиту G20, которая состоится 14-15 декабря.

Как сообщала ранее российская шерпа в организации Светлана Лукаш, США рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента РФ Владимира Путина.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Польши стать членом G20.