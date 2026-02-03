Путин призвал восстановить темпы роста экономики России
Правительству следует добиться восстановления темпов роста национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, глава государства сделал ряд заявлений по внутренней повестке в ходе первого в 2026 году совещания по экономическим вопросам.
«Нам нужно добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда», — отметил Путин.
Президент уточнил, что первые значимые результаты от выполнения плана структурных изменений в экономике РФ должны быть видны уже в 2026 году.