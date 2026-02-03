Правительству следует добиться восстановления темпов роста национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава государства сделал ряд заявлений по внутренней повестке в ходе первого в 2026 году совещания по экономическим вопросам.

«Нам нужно добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда», — отметил Путин.

Президент уточнил, что первые значимые результаты от выполнения плана структурных изменений в экономике РФ должны быть видны уже в 2026 году.