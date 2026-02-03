Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Владимир Путин 3 февраля провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется в сообщении, стороны обсудили совместную работу в формате "ОПЕК+". И договорились в разных отраслях углублять сотрудничество.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что между Москвой и Парижем идут обсуждения на техническом уровне для подготовки к контактам на уровне президентов. Конкретики по срокам и формату пока нет.