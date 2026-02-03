«Они дождутся»: в Госдуме жестко ответили на заявление Рютте

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военные из стран НАТО станут законной целью ВС РФ, если окажутся на Украине. Об этом депутат рассказал News.ru.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что войска стран альянса могут появиться на Украине «сразу же» после заключения мирного соглашения. По его словам, речь в том числе идет о воздушной и морской поддержке «от тех в НАТО, кто согласился».

Картаполов подчеркнул, что ЕС и НАТО всегда стремились к продолжению конфликта. По мнению депутата, именному поэтому для представителей НАТО «нет места ни за столом переговоров, ни где бы то ни было еще».

