О чем говорят в Госдуме сегодня: психика школьников и система по выявлению педофилов

В Госдуме рассказали о том, что может разрушать психику детей, и призвали к созданию бота для предотвращения преступлений в школах, а также системы выявления потенциальных педофилов. О чем еще говорили российские парламентарии 3 февраля — в материале «Рамблера».

Психика школьников

Преступления в учебных заведениях стали плодом реформы системы образования, которая разрушает психику школьников. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Михаил Делягин.

Делягин уверен, что реформа образования в России «направлена не только на уничтожение знаний и интеллекта как таковых, но и на психическую дестабилизацию молодежи».

«Проявления этого мы видим в преступлениях, совершаемых в школах: то, что нельзя было даже вообразить в СССР или царской России, но что является почти обыденностью в США», — отметил он, подчеркнув, что российским школьникам «нужны уроки литературы, а старшеклассникам — психологии».

Бот для предотвращения преступлений в школах

Родители и педагоги должны следить за обстановкой в классе и оценивать состояние подростков, чтобы вовремя поговорить с детьми и предотвратить возможные проблемы. В этом также могла бы помочь программа, которая будет анализировать сообщения учеников в соцсетях, заявила радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий выразила уверенность, что в России «такое сейчас количество айтишников», что можно создать бота, который будет «определенные словосочетания выхватывать».

«Должно быть, чтобы на уровне классного руководства такие ребята бы выявлялись, была бы возможность с ними проводить дополнительную работу. И вообще, чтобы не перекладывать это на решение завтрашнего дня, общайтесь со своими детьми», — призвала родителей Буцкая.

Система выявления потенциальных педофилов

В свою очередь зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов на фоне убийства в Ленинградской области 9-летнего мальчика предложил создать в стране систему выявления потенциальных педофилов. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Уголовным кодексом РФ предусмотрены серьезные наказания за преступления, что проблема не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы не допустить их совершения педофилами.

«И здесь как раз я предлагаю — это система мониторинга, которая позволит вычислять людей, которые склонны к подобного рода правонарушениям. (…) Есть соответствующие поисковые запросы, есть контент в компьютере», — отметил Милонов.

Попытки ЕС помешать наблюдению за выборами в Госдуму

Евросоюз через сеть подконтрольных организаций начал кампанию по воспрепятствованию независимому международному наблюдению за выборами в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2026 года. Об этом заявил глава Комиссии нижней палаты парламента по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, ЕС пытается давить на политиков, готовых сотрудничать с Москвой, с этим связан и призыв к наблюдателям финансируемой Германией и запрещенной в России «Европейской платформы за демократические выборы» (EPDE)*.

«Такое политическое давление, включая попытки дискредитации, угрозы и травлю в СМИ, стало регулярным в отношении приглашаемых для наблюдения за выборами экспертов», — констатировал депутат.

Напомним, что этой осенью россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов.

* Организация запрещена в России.