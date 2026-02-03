В Кремле предупредили об опасном положении, в котором скоро окажется мир

Дмитрий Песков заявил журналистам, что США по-прежнему не ответили на инициативу российской стороны о продлении ДСНВ ещё на год, хотя до истечения этого основополагающего договора в сфере стратегического сдерживания осталось меньше недели.

«Время уже сокращается как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней, мир останется, наверное, в более опасном положении, по сравнению с тем, что было до сих пор», - подчеркнул спикер Кремля.

Он отметил, что впервые две страны с крупнейшими в мире ядерными потенциалами, останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за ядерными арсеналами.

«Это очень плохо для безопасности во всем мире», - посетовал Песков, отметив, что предложение РФ останется на столе, и у Вашингтона ещё есть возможность на него ответить.

Комментируя потенциальную возможность привлечения к договорённостям Китая, Песков отметил, что «наши китайские друзья против», поскольку ядерный потенциал КНР не сопоставим с ядерными арсеналами РФ и США.